Prepara nieve de mango con chamoy en licuadora

View this post on Instagram

Si eres amante del Mango 🥭🤤 Esta mangonada te dejará con ganas de más y más 😋🍨 . Esta echa con nieve raspada de mango con Tajín y Limón y Nieve de Mango con pedazos de Mango 🥭 mango, mango y más mango ..🥭♥️🥭♥️🥭♥️🥭♥️ . @evelynsicecream_ . #dosmexicanosen #mangonada #nievedemango #raspadodemango #mango #amantesdelmango #mangolovers #comidamexicana #yummy #amantesalacomida #foodporn #foodblogger #canaldeceomida #instafood #foodlovers #foodporn #delicioso #quericaeslacomida #comeysefeliz #amantesdelacomida #hayquerico #quericacomida #glotones #quericoescomer #golosos #hayquecomer #gastronomia #panzallenacorazoncontento