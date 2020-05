Roberta Jacobson aclara sus dichos sobre García Luna

MÉXICO – Luego de que fuera publicada una entrevista donde Roberta Jacobson asegura que el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón sabía de los nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico, la exembajadora de Estados Unidos en México aclaró sus dichos a la revista Proceso y dijo que lo que se sabía de esos vínculos eran rumores y que ella nunca vio información corroborada.

Jacobson recurrió a su cuenta de Twitter para aclarar que Estados Unidos tenía conocimiento de los rumores de los presuntos nexos de García Luna con el narcotráfico, pero precisó que cuando se trata de funcionarios, como en este caso, se debe tener cuidado.

Y es que el fin de semana fue publicada una entrevista que realizó la revista mexicana Proceso a la exembajadora estadounidenses, donde afirmó que el exgobierno de Calderón (2006-2012) sabía de los vínculos de sus exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna con los cárteles de la droga, principalmente con el cártel de Sinaloa, otrora liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Seamos claros sobre lo que dije, y siempre he dicho sobre el exsecretario García Luna: 1. Nunca vi ninguna información corroborada de participación en el tráfico de drogas”, destaca en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Let’s be clear about what I said—and have always said about former secretary Garcia Luna: 1. I never saw any CORROBORATED information of involvement in drug trafficking; 2. In an environment of many rumors, one is always cautious about working with officials;

