Univision quiere a mamá de Jomari Goyso en el especial del día de las madres 

El crítico de modas de El Gordo y la Flaca dijo que no, y ahora le ha pedido a sus fans que decidan por él... Parece que la decisión está tomada y todos están a favor de ver a Doña María José en la famosa cadena hispana

Jomari Goyso expuso en Instagram un mensaje de su mamá que ha hecho que los fans estén, todos, a favor de su progenitora. Parece que de parte de Univision la mamá de éste recibió una invitación para formar parte del especial del día de las madres, pero el famoso crítico de modas de El Gordo y la Flaca rechazó la propuesta asegurando que su mamá no lo haría porque a ella no le gustaban este tipo de cosas.

El mensaje de Jomari se lee de la siguiente manera: “Madre me preguntaron la gente de Univision si te pueden tener en el show especial del día de las madres! Les dije que no, que a ti no te gustaba eso! TQ -Te quiero-“.

La mamá del español, Doña María José, contestó de esta forma: “Hijo a mi no me importa hacerlo pero si a tú no quieres porque te molesta que la gente me quiera mucho, lo entiendo! No pasa nada”.

Ahora el famoso crítico de modas ha dejado la decisión en su público: “MIRE LO QUE HAN HECHO CON MI MADRE!!!!! APOYADORASSS/ESSSS ya perdí a mi madre….. Que mi gente decida; quieren que mi madre esté en el show de este domingo especial para las madres?”.

La cantante Yuri ha sido una de las primeras en reaccionar y pedir que esto se lleve a cabo. Todos están a favor de Doña María José. “Ay que bella tu mami amigo 😝😝😝😝😝”, dijo la mexicana.