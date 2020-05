Novak Djokovic disfruta un día en la playa tras la reducción de medidas de aislamiento

Novak Djokovic disfrutó de un soleado días en la playa de Marbella, después de que el gobierno español relajara las reglas de aislamiento debido a la pandemia del coronavirus.

El serbio se encuentra en su casa de España con su familia y fue fotografiado usando un short verde.

Las medidas se redujeron en España la semana pasada, permitiendo que las personas visiten las playas.

NOVAK & RELAX Novak Djokovic enjoys Marbella beach after breaking coronavirus lockdown rules to play on clay tennis courthttps://t.co/1UWxebdjAh

— C Kristjánsdóttir ●🐊 (@CristinaNcl) May 9, 2020