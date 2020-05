Anahí deja al descubierto su abdomen de acero a tres meses del nacimiento de su segundo hijo

Con leggins deportivos y un sexy top, la actriz reveló su envidiable figura

Anahí no para de sorprender a sus seguidores de redes sociales, en donde una vez más compartió una imagen en con la que presumió su abdomen completamente plano y marcado.

La cantante se convirtió en madre por primera vez en el año 2017, mientras que su segundo hijo nació el pasado 2 de febrero de 2020. Por medio de su podcast, ha revelado que le gustaría recuperar su figura e incluso lucir mejor de como lo hacía antes de quedar embarazada, sin embargo, parece haber superado sus propias expectativas.

“Obviamente no es rápido, me falta muchísimo para volver a estar como a mí me gustaría estar, la meta que yo tengo, claro que me falta mucho, pero ahí voy y cada día cuenta”, señaló hace unos meses.

Sin embargo, hace unos días la protagonista de la telenovela “Rebelde” publicó a través de sus historias de Instagram una imagen en la que mostró los resultados de sus exigentes rutinas de ejercicios. “Ahí vamos“, fue lo que escribió sobre la imagen en la que dejó al descubierto su abdomen de acero mientras viste unos leggins deportivos y un top en color rojo.

La imagen fue retomada por sus fanáticos dentro de la misma red social.

Recordemos que la primera vez que la actriz sorprendió a sus seguidores fue solo 14 días después de dar a luz a Emiliano, cuando compartió un comparativo en el que ya lucía con un vientre completamente plano.