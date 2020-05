Horóscopo de El Niño Prodigio 11 de mayo de 2020

Estas son las predicciones de El Niño Prodigio para los 12 signos del zodiaco

Aries

03/21 – 04/19

No te des por vencido en lo que quieres lograr en tu vida y ahora prográmate para lo mejor. Esfuérzate lo que más puedas por aquellas metas que te has propuesto, porque muy pronto verás cumplir todo lo que has estado deseando.

Tauro

04/20 – 05/20

De ti depende tu éxito o fracaso. Nadie vendrá a tocarte el timbre de la nada, así que muévete tú mismo. Tú eres el dueño de tu vida y de las aventuras que comenzarás. Atrévete a crear, porque tienes muchas capacidades.

Géminis

05/21 – 06/20

Tienes al lado a alguien con baja energía, así que tendrás que cortar los lazos emocionales con esa persona que siembra la inseguridad en ti y no te hace sentir bien. El amor te reserva sorpresas agradables, atrévete a dejarlo entrar a tu vida.

Cáncer

6/21 – 7/20

Tendrás que relajarte un poco o tu cuerpo sufrirá las consecuencias. Controla tu temperamento llenándote de amor y comprensión por los demás. También te recomiendo que dejes de pensar en lo que dicen los demás, que no te afecte.

Leo

07/21 – 08/21

Será un buen momento para donar lo que no usas y dejar de aferrarte a lo que no te sirve. Haz espacio para lo nuevo que está por llegar, te aseguro que es muy bueno. Saca lo que ya no te sirve en tu vida y renueva tus metas y propósitos.

Virgo

08/22 – 09/22

Aprovecha para conquistar a esa persona que tanto te atrae. Hoy, especialmente, te sentirás inspirado y estarás encantador para los demás. Si tienes pareja, el romance llenará el ambiente de fuego y pasión, y tus miradas lo dirán todo.

Libra

09/23 – 10/22

Saldrás adelante en tu proyecto tan esperado. Lo mejor será que tu familia te dará su apoyo para que puedas lucirte, a pesar de que estén lejos de ti. Ellos siempre están contigo en los momentos más importantes de tu vida. ¡Quiero ver tu entusiasmo!

Escorpión

10/23 – 11/22

Manejarás con una sonrisa las dificultades con tus parientes. Sé más sutil a la hora de plantear situaciones complicadas. Recuerda que, si no quieres que todo se complique, entonces elige con cuidado tus palabras para evitar malos entendidos.

Sagitario

11/23 – 12/20

Es una etapa un poco complicada para el tema financiero, pero los problemas de dinero se irán solucionando de a poco, ten confianza y fe, que todo saldrá bien. No tienes que desesperarte. Alguien te servirá de guía con un consejo.

Capricornio

12/21 – 01/19

Se abrirán puertas con un buen futuro. Si tienes ofertas, analiza y decídete por la que más te convenga. Anímate, el mundo es tuyo. Estás pasando por uno de tus mejores momentos, así que no dejes que nada ni nadie te opaque.

Acuario

01/20 – 02/18

Hazte cargo de tus asuntos y no confíes en los extraños. No todos son lo que parecen ser, así que, ten tus secretos bien guardados. Si le pides un favor a alguien, puede no corresponderte como esperas. No te desanimes, todo mejorará.

Piscis

02/19 – 03/20

Hoy tendrás que mostrar tu mejor cara y aceptar las opiniones de los que realmente te aman y quieren que te vaya bien en todo lo que emprendas. La colaboración de tus amigos será importante para tu futuro. Únete a ellos.

