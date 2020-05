¡Terrible! Un padre de Texas sin licencia de conducir se estrella contra un poste; sus dos hijos viajaban sin cinturón y ahora están peleando por sus vidas

TEXAS – Dos niños fueron traslados en helicóptero a un hospital el lunes por la tarde luego de un aparatoso accidente en el área de Katy (30 millas al oeste de Houston).

@HCSO_D4Patrol responded to a serious crash at the 4600 blk of Katy Hockley Cut Off Rd. An UNLICENSED driver was traveling at a high rate of speed with his 2 children in the back seat NOT wearing seat belts! Driver struck a culvert & snapped a pole. Both children life flighted. pic.twitter.com/eFFrpwQn4O

— Captain T. Shelton (@HCSO_D4Patrol) May 11, 2020