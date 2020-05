Instagram tiene nuevas funciones para frenar el bullying

Debido a las situaciones de acoso y bullying que se viven diariamente en Instagram, la empresa informó que está comprometida para proteger a los usuarios con nuevas funciones y herramientas.

Today we’re sharing new ways to control your Instagram experience. ❤️

Now you can delete multiple comments and block or restrict multiple people at once. You can also manage who tags or mentions you on Instagram.

Find out more 👉https://t.co/Ubhfr4IsPs pic.twitter.com/n6zKEa4Zju

— Instagram (@instagram) May 12, 2020