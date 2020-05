Presentan cargos contra 60 comercios de Los Ángeles que ignoraron la orden de cuarentena

El Fiscal de la ciudad de Los Ángeles, Mike Feuer, anunció ayer (martes) que su oficina presentó cargos a 60 comercios que son catalogados como no esenciales y los cuales incumplieron el mandato de cierre.

“Como dijo el Dr. Fauci esta mañana, todo el arduo trabajo hecho para detener la propagación del COVID-19 puede ser en vano si los negocios violan las normas y abren prematuramente”, dijo Feuer en sus declaraciones al referirse a un posible nuevo brote si no se siguen las normas.

NEW: As Dr. Fauci warned this morning, all our hard work to slow the spread could be squandered if businesses violate the rules and open prematurely.

-Mike Feuer, City Attorneyhttps://t.co/l1hoRQY0Dh #Fauci #Covid_19 #SaferAtHome

