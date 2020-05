Universal Studios en Orlando reabrirá sus puertas esta semana

Tras casi dos meses de cierre, Universal Orlando planea la reapertura de algunos restaurantes y tiendas de forma limitada en el distrito de entretenimiento del complejo de parques temáticos, según dieron a conocer funcionarios de la compañía.

Alrededor de media docena de restaurantes, así como dos tiendas minoristas y autos de venta ambulantes, reabrirán el jueves en Universal Orlando Citywalk como muestra de los pequeños pasos que los parques temáticos de Orlando están tomando para volver al negocio después de que cerraran a mediados de marzo por la pandemia del coronavirus.

