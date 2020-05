Grand Theft Auto 5 está gratis en la tienda de Epic Games

La empresas de videojuegos Epic Games anunció que Grand Theft Auto 5 está disponible gratuitamente y la locura ha hecho que su portador se caiga ante el número de descargas.

Es entendible la locura porque Grand Theft Auto 5 es el segundo título mejor vendido de toda la historia y es considerado dentro de los mejores de todos los tiempos.

Para apoyarte en estos días de encierro, Epic Games Store está permitiendo que los usuarios descarguen el juego sin pagar un solo centavo. Es un gran movimiento que a todas luces refleja que esta plataforma pretende romper con la hegemonía de Steam, al ofrecer gratis títulos triple A y de ventas estratosféricas.

Además, no se trata de la versión estándar del juego, sino de la Premium Edition, lo que significa que incluye extras que de inmediato pueden usarse en GTA Online.

Cabe aclarar que la descarga gratuita de Grand Theft Auto V es para siempre, es decir, no se trata de una temporada de prueba o de alguna artimaña similar. Te quedarás el juego completo.

Lo único que tienes que hacer para descargarlo en tu PC es tener una cuenta en Epic Games Store, buscarlo y comenzar la descarga. Solo ten en cuenta que el período de descarga gratuita terminará el 21 de mayo, sin embargo ante la demanda el sitio de Epic Games Store está cayéndose, pero la compañía ya dijo que está trabajando en ello.

We are currently experiencing high traffic on the Epic Games Store.

We are aware that users may be encountering slow loading times, 500 errors, or launcher crashing at this time and we are actively working to scale. We'll provide an update as soon as we can.

— Epic Games Store (@EpicGames) May 14, 2020