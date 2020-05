Dan a conocer autopsia de víctimas en accidente de Kobe Bryant

A casi cuatro meses del fatal accidente de helicóptero en el que perdieron la vida Kobe y Gianna Bryant, así como siete personas más en Calabasas, California, la Oficina Forense del Condado de Los Ángeles dio a conocer las causas de la muerte de las nueve víctimas.

Las autopsias muestran que todos los fallecimientos se debieron a un traumatismo por objeto contundente y determinó cada una de ellas como “accidental”; sin embargo, una de las dudas que prevalecían era si el piloto del helicóptero, Ara Zobayan, habría consumido ese día alcohol o drogas.

Autopsy in Kobe Bryant Helicopter Crash Shows Pilot Not on Drugs, Alcohol https://t.co/FS8dHOJ8rq

— TMZ (@TMZ) May 15, 2020