Una acción tan común como cantar puede convertirse en una actividad de riesgo de contagio de coronavirus, según una investigación publicada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

Al parecer, el coronavirus se puede contagiar por cantar, especialmente si se hace en grupo y sin respetar la distancia. Ocurrió en el condado de Skagit, Washington, donde un coro de 61 personas se reunieron para practicar el pasado 10 de marzo; una de ellas estaba infectada de COVID-19, pero era asintomática. El resultado: se registraron 33 casos confirmados de la enfermedad y 20 casos probables; 53 de los 61. De los enfermos, tres personas fueron hospitalizadas y dos murieron. Todos eran mayores de 65 años de edad.

Autoridades de salud del condado comenzaron una investigación y encontraron que no sólo los miembros del coro se habían sentado uno junto al otro durante el ensayo que duró dos horas y media, sino que “el acto de cantar, en sí mismo, podría haber contribuido a la transmisión a través de la emisión de aerosoles, que se ve afectada por el volumen de la vocalización”.

“La transmisión probablemente fue facilitada por la proximidad (dentro de 6 pies) durante la práctica y aumentada por el acto de cantar”, señala la investigación del condado que también identifica a algunas personas como “súper emisores”, es decir, “que liberan más partículas de aerosol cuando hablan que otras personas, y podrían haber contribuido a esto”.

Con la apertura de algunas actividades en diferentes ciudades de EEUU, un funcionario del estado de Virginia advirtió sobre este brote registrado en Washington y sugirió que, al participar en actos religiosos, no se cante. En su cuenta de Twitter, el delegado Sam Rasoul escribió que, en su momento, cantar contribuyó a diseminar la tuberculosis y que Alemania prohibió los cantos en las iglesias desde abril pasado.

