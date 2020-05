VIDEO: Coronavirus satura crematorios mexicanos, así incineran hasta ocho cuerpos a diario

Pese a que el coronavirus ya cobró más vidas en México que en China, sigue habiendo gente que no cree en la enfermedad

Los trabajadores del crematorio del Panteón Municipal de Nezahualcóyotl tienen jornadas de 12 horas, en las que incineran entre seis y ocho cuerpos, debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus o COVID-19, así lo denunciaron esto en medio de que México rebasara a China en número de muertos por esta enfermedad.

Desde hace tres años, Juan Carlos Cruz González se convirtió en el responsable técnico de los hornos.

“A dónde me pongan hay que aprender a laborar. Aquí nos dieron una capacitación para los hornos. La tomé y me quedé. Hubo cinco personas y yo me quedé, que fue cuando compraron el segundo horno”.

“Llevo tres años aquí quemando restos áridos, uno que otro era cuerpo fresco, pero con esta pandemia que está pasando, estamos saturados. Ahorita estamos cremando de seis a ocho cuerpos diarios. No hemos tenido ningún descanso”, dice Cruz.

Con mil tres contagios acumulados y 85 defunciones registradas al 15 de mayo, Nezahualcóyotl es el municipio con más casos en el Estado de México.

El Panteón Municipal de Nezahualcóyotl tiene 15 mil gavetas para inhumaciones, de las que sólo 800 están disponibles.

“Tenemos unos edictos que ya se publicaron donde vamos a desocupar más de 3 mil gavetas, estamos preparados para esto. También tenemos la fosa común, que ya la teníamos, y que tiene capacidad hasta para 4 mil restos áridos.

“Normalmente, se hacían de 6 a 7 inhumaciones por día, pero ahora que está esta situación se han incrementado, hemos llegado hasta 15 el día de ayer”, dijo María Teresa Álvarez, responsable del panteón

Juan Carlos refiere que cada uno de los dos hornos tiene una capacidad máxima para incinerar cuatro cuerpos diarios, que tardan en consumirse entre dos y tres hora cada uno a una temperatura de 600 grados centígrados.

“Como lo veo, creo que este ritmo de ocho diarios se mantenga por lo menos un mes y medio más”, finaliza.

