Cerca de 760,000 personas del condado de Los Ángeles perderán su empleo en 2020

El sur de California enfrenta un impacto económico “severo y duradero” según un informe presentado por la organización Southern California Association of Governments (SCAG) la semana pasada.

Utilizando un pronóstico estructural económico, la organización ha estimado que la tasa de desempleo en el condado de Los Ángeles se ubica cerca del 20% y que al menos 760,000 personas perderán su empleo este 2020.

En una comparativa con el año 2019, el condado de Los Ángeles tenía una tasa de desempleo de 4,4%.

Para SCAG el mayor impacto en ventas se verá reflejado en tiendas de ropa, concesionarios y partes de autos y restaurantes.

Otro aspecto que consideran y del cual advierten que tendrá un fuerte impacto para el sur de California es en la cadena de suministros, donde al menos un tercio de todos los trabajos y la actividad económica están ligados.

In a newly published report, SCAG analysis projects difficult economic times ahead in the wake of the COVID-19 pandemic. The pace of any recovery is largely going to depend on when/how businesses reopen & the speed in getting a vaccine to market.https://t.co/VGz4r6oJrb

— Southern California Association of Governments (@SCAGnews) May 19, 2020