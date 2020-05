Rosie Rivera y su especial consejo para bajar de peso

View this post on Instagram

Tal veces no llegue a las expectativas de los demás… No soy menos, no he fallado, simplemente soy la realidad y no lo ideal. Por eso amo a Cristo, caí corta de Su gloria y con todo me amó. Cristo entiende, Él no llegó a la espectativa de su pueblo y lo rechazaron. No era lo que esperaban. Es mucho más de lo que imaginamos. Y mucho más de lo que merezco. #gracia #Cristo