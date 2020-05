Un exjugador de la NFL deja una generosa propina en un popular restaurante cubano de Miami

El exjugador de la NFL, conocido formalmente como Chad Johnson, tuiteó una fotografía en la que mostraba una propina de $1,000 para el equipo de La Cocina Cubana de La Habana, situado en Cooper City, al sur de la Florida y muy cerca de Miami.

El monto de su pedido había sido $37.40, pero él quiso ser mucho más generoso. “Felicidades por la reapertura, perdón por la pandemia, espero que esto ayude. Os quiero”, escribió Johnson al final del recibo.

— Chad Johnson (@ochocinco) May 18, 2020

El deportista también escribió los “Proverbios 11:25” en su tuit, haciendo referencia a un versículo de la Biblia que dice: “Una persona generosa prosperará. Quien refresque a otros será renovado”.

El lunes fue el primer día que se permitió a los restaurantes de los condados de Broward y Miami-Dade dar la bienvenida a los clientes a cenar con capacidad limitada, ya que se vieron obligados a cerrar por el brote del coronavirus en marzo.

