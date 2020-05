Rituales que te ayudarán a conservar tu empleo y atraer el trabajo

En momentos de incertidumbre puedes recurrir a los rituales para favorecer tu estabilidad laboral y búsqueda de empleo

¿Tienes miedo de perder tu empleo? Cuando la incertidumbre de no saber qué pasará en los siguientes días porque las cosas no marchan bien en el trabajo o porque la economía no está en su mejor momento es natural pensar que corremos el riesgo de quedarnos sin el sustento financiero.

Hay veces que es más el temor de no poder conseguir trabajo rápidamente que el simple hecho de estar atravesando por un mal momento.

Estos sentimientos de desesperanza, incertidumbre y miedo juegan en nuestra contra debido a que pueden llegar a deprimirnos. Lo recomendable es no desesperase, tener confianza en nuestro trabajo y, en su caso, buscar otras opciones.

Sin embargo, también puedes recurrir a los rituales de magia blanca para que las energías y los astros estén a tu favor y no te quedes sin empleo o consigas uno rápidamente. A continuación, te reseñamos dos rituales para el trabajo.

Ritual para conservar tu empleo

Para este hechizo de magia blanca necesitas una vela blanca, amarilla o naranja, una hoja blanca, un bolígrafo de tinta negra, un plato de preferencia blanco y sal.

Este ritual será más potente si lo haces en la tarde o noche de luna llena y cualquier día de la semana. Realiza un círculo de sal en el plato mientras te concentras en tu objetivo, es decir, no perder tu empleo. Prende la vela con un fósforo de madera y colócala en el centro del plato y del círculo. Escribe en el papel blanco “conservo mi trabajo” y quémalo con la flama de la vela que encendiste. Mientras se quema repite la frase en voz alta “conservo mi trabajo”.

Las cenizas deberás llevarlas a un punto alto (una azotea, el último piso de un edificio o un puente) y permite que el viento se las lleve. La vela se debe consumir por completo y una vez que termine arroja los restos, junto con la sal, al cesto de basura.

Puedes repetir este ritual después de 30 días si sientes que hace falta.

Ritual para conseguir empleo

Este ritual te dará mucha suerte para conseguir un trabajo rápidamente y solo necesitas 3 hojas de laurel, una vela verde, un puñado de arroz y sal marina.

En el suelo dibuja espiritualmente un círculo (puedes ayudarte con sal) y coloca dentro todos los ingredientes. En la base de la vela escribe tu nombre y el trabajo que deseas conseguir. Préndela con un fósforo y colócala con mucho cuidado en el centro de tu círculo.

De lado izquierdo de la vela pon un puño de sal marina y a la derecha coloca las hojas de laurel. Mentaliza el trabajo que deseas, imagínate en él, cómo sería y lo feliz que serás mientras se consume la vela verde. Procura que la vela sea pequeña para evitar esperar mucho tiempo. En una bolsita verde coloca un puñito de arroz y las hojas de laurel, ciérrala muy bien y llévala contigo para que se cargue con tus buenas energías.

