Dicen que la fe mueve montañas y si la magia blanca puede ayudarte a ser famoso ¿por qué no intentarlo?

En la magia blanca existen muchos hechizos con un fin específico, los más comunes son para la protección, purificación, abundancia y el amor. Pero hay quienes aseguran que existen rituales para incrementar tu popularidad entre los amigos o compañeros de trabajo e incluso, para ser famoso.

¿Habrá celebridades que usaron la magia para alcanzar el éxito? Es difícil saber qué famosos habrían realizado hechizos para ser lo que ahora son, sin embargo, sí hay registro de algunos que creen en las artes esotéricas. Un ejemplo es Lana del Rey, quien en una entrevista con NME, confirmó que usó brujería y le lanzó un hechizo al presidente Donald Trump.

Otro ejemplo es Lady Di, quien creía en la astrología y la magia, por eso tenía una médium llamada Sally Morgan, quien le habría profetizado que moriría en un accidente automovilístico, según reseña Daily Mail.

Si los famosos recurren a la magia, astrología y esoterismo ¿por qué no intentarlo? El sitio Hechizoss.com publicó dos rituales que te ayudarán a ser más popular y famoso.

Hechizo con velas para la fama

Este hechizo no solo te ayudará con la fama, también a lucir más atractivo. Los materiales que necesitarás son: una vela dorada, 3 velas amarillas y un espejo.

Lo primero que debes hacer es escribir tu nombre completo en la vela dorada (lo puedes hacer con una aguja) y formar una especie de diamante o triángulo con todas las velas, siendo la dorada la punta de la figura. El espejo tienes que ponerlo frente a ti, de tal manera que veas todas las velas.

Mientras las prendes repite la siguiente oración: “Estoy aquí para que todos me vean, la fuerza divina me rodea, siento aplomo y abundancia, y me muevo con confianza. Este hechizo lo hará, y a nadie dañará. Amén” y el ritual estará consumado.

Hechizo para ser famosos rápido

Este ritual es muy simple, pero poderoso. Lo que necesitarás es una moneda dorada, la figura de una estrella plateada, una cartulina negra y un gis o tiza. A las 12 de la noche, encerrado en tu habitación, dibuja un camino en la cartulina, escribe dentro de él la palabra “éxito” y coloca la estrella encima. Junto a tu dibujo, coloca la moneda y al inicio del camino dibuja un círculo, el cual representará a Júpiter. En la astrología, este planeta representa la fortuna y el éxito. Luego, descalzo párate sobre la cartulina y repite dentro de ti: “quiero ser famoso”.

Recuerda que todos los rituales que hagas los debes hacer con fe para que surtan efecto.

Te puede interesar: