Exluchador diseña camiseta en honor al “héroe” Shad Gaspard para recaudar fondos y donarlos a su familia

Al Snow tuvo un gesto noble con la familia del luchador que falleció ahogado por salvar a su hijo de 5 años

El exluchador de la WWE, Al Snow, fabricó una camiseta en honor a su colega Shad Gaspard, quien fue encontrado muerto ayer en el mar, luego de que el domingo pasado salvara la vida de su hijo cuando se los llevó la corriente frente a la playa de Venice, en California.

Shad Gaspard "Heavyweight Hero" ..100% of the t-shirt proceeds go directly to Shad’s family. https://t.co/mJya2D990n — JeSuisCH🏒BleuBlancRouge (@HabsHappy) May 21, 2020

La intención de Snow es ayudar a la familia que dejó el luchador al morir, ya que planea donarles la totalidad de lo recaudado.

“El 100 por ciento de las ganancias de esta camiseta llegarán directamente a la familia de Shad. Si no puedes adquirirla pero quieres donar, hazlo a través de PayPal. También se creará un Go Fund Me en breve”, se publicó en la cuenta de Twitter de la marca CollarxElbow, propiedad de Al Snow.

La camiseta está inspirada en un modelo que el Shad solía utilizar en honor a Mike Tyson: “El Hierro original de Brooklyn, Mike Tyson, campeón de peso completo”, es lo que dice la versión que vestía Gaspard; mientras que la de su homenaje menciona la frase: “La Bestia originaria de Brooklyn, Shad Gaspard, héroe de peso completo”.

100% of the proceeds from this shirt will go directly to Shad’s family. If you can’t afford a shirt but still want to donate send donations via PayPal to collarxelbow@gmail.com and put BEAST in the notes. Also there will be a go fund me set up shortly. https://t.co/2unUusOjIe pic.twitter.com/Ja5g2TAP6U — COLLARxELBOW (@COLLARxELBOW) May 20, 2020

La camiseta se puede adquirir en esta liga por $24.99

Vale la pena mencionar que nunca coincidieron en la empresa de lucha libre más famosa del mundo, ya que Al tuvo contrato entre 1995 y 1997, mientras que Shad entró a la empresa en el 2006, es decir con alrededor de 10 años de diferencia; sin embargo, Snow considera que lo que hizo su excolega de profesión merece mucho más que palabras, por eso lanzó esta iniciativa.

Al darse a conocer esto, de inmediato algunos luchadores se sumaron a la causa, aportando dinero y/o difusión, como fue el caso de “Stone Cold” Steve Austin y Mia Yim.