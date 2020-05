Este fue el regalito de La Familia Michoacana para El Mencho y Chito Cano. Imágenes en el enlace perturbadoras, se recomienda discreción

FOTOS: Familia Michoacana así dejó a 12 del CJNG; desnudos, torturados y con tiro de gracia. Imagen ilustrativa

Foto: (Photo by Ulises Ruiz / AFP) (Photo by ULISES RUIZ/AFP via Getty Images) / Getty Images