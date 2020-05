Anillo que Kobe Bryant regaló a su madre se vende por más de $200,000

El primer anillo de campeonato que Kobe Bryant obtuvo en la NBA acaba de venderse en una subasta por la impresionante cantidad de $206,000 dólares.

La pieza comenzó con una oferta mínima de $15,000 y se elevó hasta el precio final después de 20 ofertas.

La pieza es uno de los dos anillos idénticos de oro y diamantes de 14 quilates que la estrella de baloncesto compró y regaló originalmente a sus padres, Pamela y Joe Bryant, en conmemoración de su primer Campeonato de la NBA con Los Angeles Lakers en la temporada 1999-2000.

El anillo contiene 40 diamantes y presenta el logotipo de los Lakers en color púrpura, mientras que las palabras “Campeones del Mundo”, “Bryant” y “Bling Bling” están talladas alrededor de la pieza.

This is the very 14K gold 2000 @kobebryant @Lakers @NBA championship ring gifted by Kobe to his father Joe Bryant. This is not an executive version of the Championship ring, but the same EXACT ring given to Kobe Bryant and other Lakers players. This ring has 40 diamonds. pic.twitter.com/tgGe9rbKJn

— Goldin Auctions (@GoldinAuctions) February 28, 2019