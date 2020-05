El vídeo de las porristas del que todo el mundo habla

Sabemos que viajar es complicado hoy en día, eso no hace que tengamos menos ganas. A través de distintas propuestas virtuales hemos descubierto que podemos disfrutar de Italia y España.

Pero ahora vas a agradecer mucho más “visitar virtualmente” Lituania. ¿Por sus paisajes? Tal vez. Aunque lo que está llamando la atención del país son sus porristas.

Sí, tal vez hasta ahora ignorábamos la existencia de esta escena de porristas, así como su fiel comunidad de seguidores. Ahora, todo el mundo habla de este video de las porristas de Lituania.

Incluso hay una página en Facebook dedicado a celebrar la belleza de las porristas lituanas.

Y es que para todos los que siguen en confinamiento o para los que, poco a poco, van saliendo de él, las redes sociales siguen siendo una máquina dispensadora de contenido constante. Así es difícil aburrirse, no nos podemos quejar.

Durante esta pandemia, también hemos descubierto que en distintas partes del mundo muchas personas se han olvidado de las dietas keto y han apreciado los beneficios de un pan recién hecho.

Y así quedaron los panes.

Además de pancho, pan casero con semillas. 😎 pic.twitter.com/CgXxq2n7Jx

— 🎙R O C K🎙 – c o f f e e – ® (@Cafeyrocknrol) May 20, 2020