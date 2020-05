¿Fan de Friends?, lanzarán recetario oficial

Encontrarás más de 100 recetas, como banquete de acción de gracias de Mónica y el sub que Joey defendió en medio de disparos

Oh my God! Si siempre te emocionó cocinar para tus amigos como lo hacía Mónica Geller en Friends o probar alguno de los platillos más populares en las diferentes temporadas de dicha serie como las galletas de la abuela de Phoebe Buffay o el sub de albóndigas de Joey, ahora podrás prepararlos con el recetario oficial.

Friends: The Official Cookbook ha llegado para todos aquellos fans y nostálgicos de una de las series más famosas del mundo que tuvo sus aparición en los noventas y que hasta la fecha sigue causando sensación pese a que llegó a su fin en 2004 luego de 10 temporadas.

El recetario será lanzado en septiembre pero que ya puedes reservar en Amazón. Es un libro de cocina de pasta dura con más de 100 recetas que incluyen aperitivos y platos principales hasta bebidas y postres, viene con fotografías a color y pequeñas reseñas que nos harán recordar los momentos protagónicos del platillo en la serie.

El libro está pensado sin importar eres experimentado cocinero como Mónica o solo eres un amante de la cocina como Joey.

Cómo olvidar cuando Joey defendió su sub cuando pensaba que les disparaban mientras se encontraban dentro de una patrulla. Luego nos enterneció cuando comparte un poco a Chandler como prueba de su amistad.

Las recetas están escritas por Amanda Yee, una chef estadounidense de origen chino, noruego y africano americano.

Podrás encontrarte con el banquete de acción de gracias de Mónica; la famosa bagatela de Rachel; las papas francesas “Just for Joey”; “Milk You Can Chew” (la leche que puedes masticar de Chandler); y no podía faltar el sándwich mojado en gravy con las sobras del pavo del Día de Acción de Gracias que Mónica hacía cada año para Ross y por el que sufrió cuando se lo robaron en el museo; entre muchas más. ¿Será que también encontremos la mermelada favorita de Joey?

Prepárate para ponerte tu delantal, cocinar, reunir a tus amigos y recibirlos con un “How you doin”.