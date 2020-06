IRS: Calendario de envío de cheques de estímulo en papel se extiende hasta septiembre

¿Quiénes estarían recibiendo cheques de estímulo en papel la próxima semana?

El Servicio de Rentas Internas (IRS) culminaría el envío de cheques de estímulo en papel en septiembre, por lo que aún faltan al menos tres meses para que la totalidad de las ayudas sean distribuidas.

De acuerdo con el calendario preliminar del IRS contenido en un memo difundido por medios nacionales como The Washington Post y otros, el proceso de cheques en papel inició el 24 de abril.

Los primeros que debían haber recibido los pagos eran los beneficiarios que ganaban $10,000 o menos. Las fechas disponibles de envío, que el IRS no ha actualizado tras su divulgación, van en orden ascendente de acuerdo con el nivel de ingresos de los recipientes y se extiende hasta el 11 de septiembre.

Sobre esa fecha se indica que a los estadounidenses con ingresos de más de $198,000 dólares se les enviaría el cheque en papel.

Sin embargo, al día de hoy, los estadounidenses más necesitados (o que generan menos ingresos) deben de haber recibido en papel las ayudas dispuestas bajo la Ley CARES que inician en pagos de $1,200 dólares por individuo.

Cabe señalar que este calendario no incluye a los beneficiarios a los que se les envío el pago en forma de tarjeta de débito, unos 4 millones. Estos pagos corresponden a individuos elegibles de los que el IRS no tiene información bancaria disponible; y de contribuyentes cuya presentación de impuestos fue procesada por el Centro de Servicio de IRS en Andover y Austin, en Texas.

Esta semana, el Departamento del Tesoro precisó en un comunicado de prensa que 120 millones de pagos fueron enviados mediante depósito directo, 35 millones en cheques y cuatro millones en forma de tarjeta de débito prepagada.

Por su parte, el IRS emplazó a los beneficiarios a los que aún no les ha llegado el cheque que utilicen la herramienta de “Non-Filers” para agilizar los procesos. Sin embargo, no especificó o dio un estimado sobre el número de personas a las que no les ha llegado la ayuda aprobada a raíz de la emergencia por coronavirus.

A continuación, la lista completa de las fechas preliminares de envío de cheques en papel:

• $10,000 o menos: abril 24

• $10,001 – $20,000: mayo 1

• $20,001 – $30,000: mayo 8

• $30,001 – $40,000: mayo 15

• $40,001 – $50,000: mayo 22

• $50,001 – $60,000: mayo 29

• $60,001 – $70,000: junio 5

• $70,001 – $80,000: junio 12

• $80,001 – $90,000: junio 19

• $90,001 – $100,000: junio 26

• $100,001 – $110,000: junio 3

• $110,001 – $120,000: julio 10

• $120,001 – $130,000: julio 17

• $130,001- $140,000: julio 24

• $140,001 – $150,000: julio 31

• $150,001 – $160,000: agosto 7

• $160,001 – $170,000: agosto 14

• $170,001 – $180,000: agosto 21

• $180,001 – $190,000: agosto 28

• $190,001 – $198,000: septiembre 4

• Resto de cheques: 11 de septiembre