Suplantan identidad de Neymar para cobrar ayuda económica que ofrece el gobierno de Brasil

El nombre de Neymar está en las planas de los diarios brasileños, y esta vez no fue por ninguna jugada magistral, sino por un incidente en el que el jugador fue suplantado para solicitar una ayuda gubernamental.

El nombre completo del futbolista del PSG, así como su fecha de nacimiento y su número de identificación oficial en Brasil fueron utilizados para solicitar el pago de una ayuda de 600 reales, equivalentes a $120 dólares que distribuye el gobierno federal, según reportó el sitio de noticias UOL.

Esta ayuda del gobierno federal está destinada para todos aquellos trabajadores informales brasileños afectados por la pandemia de coronavirus, cuyos ingresos se han esfumado por la falta de actividad. El proceso para poder cobrarla es registrarse y esperar a que las autoridades den respuesta; en el caso de Neymar, la solicitud se aprobó en un inicio, pero poco después fue detenida y puesto bajo evaluación por razones que aún se desconocen, aunque se intuye que fue porque con un contrato en el PSG, ganancias estimadas de $95.5 millones de dólares el último año y el récord del pase de fútbol más caro de la historia, de casi $250 millones de dólares, el delantero no califica para recibir ese bono.

De acuerdo al portal se trata de un caso de suplantación de identidad, ya que un portavoz aseguró que el futbolista “obviamente nunca solicitó este beneficio y no sabe quién lo habría hecho”.

Con la Ligue 1 cancelada de forma anticipada, Neymar, monarca de la temporada 2019-20 continúa confinado en su mansión en Mangaratiba, una ciudad turística a las afueras de Río de Janeiro, mientras espera que se resuelva su futuro, es decir, si se queda en el conjunto parisino o si cambiará de aires.

One more day 💪🏽 keep strong and stay safe 🙏🏽 pic.twitter.com/3vu0lNsfRD

— Neymar Jr (@neymarjr) April 21, 2020