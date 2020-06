Autoridades de Los Ángeles no presentarán cargos criminales contra los detenidos en manifestaciones

Las autoridades de la ciudad de Los Ángeles han dicho que desestimarán cargos criminales contra los detenidos en las protestas debido a cuestionamientos acerca de la actuación policial en la ciudad.

En las redes sociales se han difundido diversas imágenes de agresiones con balas de goma y arrestos violentos de manifestante pacíficos.

La semana pasada la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda contra el alcalde de la ciudad, el jefe de la Policía y el jefe del Departamento del Sheriff por los arrestos en manifestaciones y por considerar el toque de queda inconstitucional.

2/3 "Consistent with these values, last week we began developing an approach, outside of the courts, to address curfew violation matters."

— LA City Attorney (@CityAttorneyLA) June 6, 2020