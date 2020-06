Departamento de Policía de Los Ángeles prohíbe el uso de la técnica de estrangulamiento

A pocos días de que el gobernador de California, Gavin Newsom, pidió detener el uso y entrenamiento de la técnica de contención de retención carotídea, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) prohibió su uso.

La técnica de retención carotídea es una especie de estrangulamiento que hace que las personas pierdan la conciencia al no permitir el paso de sangre al cerebro, la técnica es peligrosa y se ha demostrado, en el caso de George Floyd, que puede resultar fatal.

Por esto, el pasado lunes el Jefe de LAPD, Michel Moore, y la presidenta de Comisión de la Policía de la ciudad de Los Ángeles, Eileen Decker, acordaron prohibir el uso de la técnica hasta que se lleve a cabo una revisión exhaustiva de los protocolos de actuación para contener a las personas.

.@LASDHQ has been at the forefront of Use of Force training. Campaign Zero echoes the #LASD use of force principles and we encourage all law enforcement to mirror our 21st Century use of force policies. #8CantWait #CampaignZero pic.twitter.com/ed0yTG3a1d

— Alex Villanueva (@LACoSheriff) June 8, 2020