La GMC Syclone está de regreso y con sus 750 caballos de fuerza buscará competir con la F-150

El preparador de autos Speciality Vehicle Engineering (SVE) ha compartido a través de su sitio web el anuncio del lanzamiento del nuevo GMC Syclone, el cual llegará al mercado como modelo 2021 y con una producción ultra limitada.

Esta camioneta podría entregar hasta 750 caballos de fuerza, gracias al trabajo de un supercargador instalado en el motor V8 del GMC Canyon, motor con el que contará la Syclone.

Get ready for the 2021 AWD 750HP V8 Supercharged Syclone! That’s some serious…. ! #trucktuesday#specialtyvehicleengineering #syclone #superchargedtrucks #sportstruck #sporttrucks pic.twitter.com/adZz3rZgis

— SVE Cars (@SVE_CARS) June 9, 2020