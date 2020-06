Una pareja muere arrollada al intentar salvar a su mascota de las vías del tren en Ventura, California

La Oficina del Sheriff del condado de Ventura, California (VCSO) informó acerca del arrollamiento de dos personas y un perro el pasado martes 9 de junio en las vías del tren.

Según informaciones difundidas por VCSO, la pareja estaba paseando a su mascota cerca de un puente ferroviario en a Auto Center Dr y Johnson Dr, entre Oxnard y Ventura cuando avistaron al tren y trataron de salir de las vías.

VC Line ALERT: Tracks are closed between Oxnard & East Ventura due to a Union Pacific freight train striking a person on the tracks.

— Metrolink (@Metrolink) June 10, 2020