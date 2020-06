Matan a un líder de la Mafia Mexicana en prisión de California

Un miembro de la Mafia Mexicana que dirigía desde la cárcel las actividades ilegales de las pandillas en el sur de Los Ángeles, fue asesinado a puñaladas según informaron las autoridades el pasado jueves.

Danny “Popeye” Román es el nombre del hombre de 64 años perdió la vida en manos de otros dos reclusos de la prisión estatal de Corcoran, en el valle central de California.

Roman, conocido como “Popeye”, era el líder de la pandilla Harpys del sur de Los Ángeles. El hombre estaba en prisión desde 1985 por homicidio en primer grado.

Mexican Mafia shot caller (Danny “Popeye” Roman) who controlled South LA from his cell was stabbed to death at Corcoran state prison. pic.twitter.com/2BOlw97PfM

