COVID-19 vapulea a los equipos de la NFL en Texas: Jugadores de Cowboys y Texans dieron positivo; uno es Ezekiel Elliot

TEXAS – La página de NFL Network reveló este lunes que algunos jugadores de los Houston Texans y los Dallas Cowboys dieron positivo al coronavirus.

Después del anuncio han surgido otros reportes en los medios que son “múltiples” los infectados.

Periodistas como Ian Rapoport y Tom Pelissero han informado que sus fuentes les aseguran que los infectados con el virus no han estado en las instalaciones de los equipos.

Rapoport confirmó que uno de los jugadores infectados de los Cowboys es el estelar corredor Ezekiel Elliot. La información fue dada por el representante de Elliot, quien agregó que el jugador se encentra en buenas condiciones.

Several #Cowboys players & several #Texans players have tested positive for COVID-19 recently, sources tell me & @TomPelissero. None of the players are believed to have been in their team facilities. The teams followed proper health protocols.

— Ian Rapoport (@RapSheet) June 15, 2020