Afirman muertes por coronavirus en CDMX son 3 veces más que las reportadas por el gobierno de AMLO

De acuerdo a los reportes del 911 en la capital del país

MÉXICO – Habitantes de la Ciudad de México han reportado a la línea de emergencias 911 más personas fallecidas por COVID-19 en sus casas que las registradas en el conteo oficial.

Según la bitácora de llamadas obtenida por Quinto Elemento Lab, entre el 23 de marzo y el 27 de mayo, 1,179 personas fallecieron en sus casas, en la calle o en lugares distintos a un hospital, por causas relacionadas con el nuevo coronavirus. El conteo extrahospitalario de la Secretaría de Salud local para ese mismo lapso es de 329 casos.

Los decesos fuera de hospitales que reporta la Secretaría son únicamente los confirmados mediante una prueba. No así los reportes al 911, que registra todas las muertes probablemente causadas por el coronavirus, aunque los infectados no tuvieran un diagnóstico.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) aseguró que todas las llamadas fueron verdaderas, pues un servicio de atención acudió al lugar de los hechos y confirmó la emergencia reportada.

Según el informe, en los dos primeros meses de la epidemia, en la CDMX hubo un promedio de 18 fallecimientos extrahospitalarios diariamente; el 6 de mayo fue el día más letal con 51 muertes reportadas al 911.

Colonias en Iztapalapa figuran entre las principales zonas desde donde la población llamó para reportar muertes posiblemente relacionadas con Covid.

En mayo pasado, se conformó una comisión científica independiente para analizar el conteo de las defunciones luego que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reconociera que hay más muertes por Covid-19 que las registradas oficialmente.

En tanto, Xavier Tello, analista en políticas de salud, dijo que “lo que llama la atención es por qué todas esas personas (que marcaron al 911) pidieron ayuda diciendo que era Covid. O lo sabían, o lo sospechaban, o les dijeron que era Covid pero no les hicieron pruebas y los mandaron a su casa”.

“En el caso del Covid-19, entre más pacientes haya muriendo fuera de los hospitales, más cuestionas la eficiencia de tu servicio médico”, agregó.

Por su parte, el epidemiólogo Alejandro Macías aseguró que, debido a las pocas pruebas realizadas, muchos casos no aparecen registrados en las defunciones.

“Como se han hecho pocas pruebas, muchos casos han fallado en el diagnóstico o el diagnóstico no aparece en el certificado de defunción, (así que) los casos verdaderos no son equiparables con los casos que se están confirmando. Va a haber un subregistro y en México va a ser particularmente grande”, señaló el también ex comisionado para la prevención y control de la influenza AH1N1.

La infectóloga de la Universidad de Guadalajara, Vida Ruiz Herrera, subrayó la importancia de registrar con precisión los fallecimientos.

Conocer dónde están muriendo las personas por COVID-19 en situaciones extrahospitalarias, coincidieron, ayuda a atender mejor potenciales problemas sanitarios, sociales y de seguridad, pues son necesarios servicios de desinfección, brindar apoyo a los deudos, o tranquilizar a vecinos en barrios donde haya inquietud, temores, o incluso violencia y discriminación.