‘And We Go Green’, el documental de la Fórmula E para los amantes de la velocidad que puedes ver gratis

El famoso actor Leonardo DiCaprio fue el encargado de realizar la producción que sale como respuesta al documental lanzado por la Formula 1: Drive to Survive

La Fórmula E ha lanzado un nuevo atractivo para los amantes de los autos y la velocidad, se trata de ‘And We Go Green‘, un documental que habla sobre la categoría de coches eléctricos y que podrás disfrutar completamente gratis en el canal de YouTube de la Fórmula E.

Leonardo DiCaprio, reconocido actor y productor de cine y televisión, también es un reconocido activista medioambiental y productor de este documental sobre la Fórmula E, decisión que tomó tras una cena con Alejandro Agag, el CEO de la categoría de coches eléctricos.

‘And We Go Green’ ahonda en el mundo de la competición de coches eléctricos y la trayectoria de los pilotos que en ella participan. No tiene episodios y su duración es de poco más de una hora y media, además de centrarse principalmente en la temporada 2017/2018 de la Fórmula E.

La dirección corrió a cargo de Fisher Stevens, ganador de un Óscar por el documental ‘The Cove’ y productor de la serie de Netflix ‘Tiger King’.

Leonardo DiCaprio aparece en ‘And We Go Green‘ planteando preguntas al espectador y a los pilotos sobre cómo ven la Fórmula E, sobre los motores eléctricos y las baterías, y en general sobre el futuro de la automoción.

De acuerdo con el portal Motorpasión, también es posible descubrir historias curiosas de las carreras de los pilotos, incluso se aborda el tema de la rivalidad entre Nelson Piquet Jr y Luca Di Grassi, o también la que mantienen Vergne con Sam Bird.

Sin duda se trata de una producción que a nivel técnico tiene altos estándares de realización, y en la trama, resultará un manjar para todos los amantes de las carreras de autos de la Fórmula E que no se pueden perder por nada del mundo y que además pueden visualizar de manera gratuita.

**********

Te puede interesar.