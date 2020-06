Esto es lo que una nueva ronda de cheques de estímulo económico debería incluir según expertos

Mantener el acceso a la atención médica de manera temporal es una de las propuestas

Aunque el Congreso aún no ha emitido su voto final, millones de ciudadanos esperan una segunda ronda de cheques de estímulo de $1,200 dólares por ayuda de coronavirus, pero en opinión de expertos, las autoridades deberían resolver algunos problemas que se han presentado durante la entrega de la ayuda económica.

En caso que sea aprobada la propuesta de los demócratas llamada Ley HEROES en el Senado y tenga el visto bueno del presidente Donald Trump, un segundo lote de cheques sería entregado a los ciudadanos que califiquen para ello. Esos pagos serían similares a los de la primera ronda de $1,200 dólares por persona o $2,400 dólares para las parejas que recibirían por esta ocasión $1,200 dólares, más de $500 dólares por un máximo de 3 por familia.

Relacionado: Dos maneras de reclamar a tiempo los beneficios del seguro de desempleo y los $600 dólares extra semanales de ayuda económica.

Por ahora, la discusión se centra en extender o no los beneficios de desempleo o mejorar los bonos cuando las personas regresan al trabajo. Algunos economistas como Van Nieuwerburgh, profesor de finanzas de la Escuela de Negocios de Columbia, no está convencido que deberá ser en forma de cheques de estímulo “ya que no están bien dirigidos a las personas que más lo necesitan”, lo dijo a CNBC. En su caso los legisladores deberían de considerar otro tipo de estrategias para que lleguen a las personas más vulnerables.

Otros analistas han señalado lo caro que resulta enviar los cheques, mientras otros más señalan que una gran cantidad de los beneficiarios están ahorrando su dinero y no gastando, una acción que no tiene un beneficio sustancial para estimular la economía.

Estas son algunas ideas que una nueva ola de cheques de estímulo debería tener en cuenta:

Relacionado: Los problemas más comunes que enfrentan los beneficiarios del cheque de estímulo económico a dos meses de su lanzamiento.

Requisitos de ingresos específicos

Durante la primer ronda de pagos de estímulos conocida como Ley CARES incluye a personas y familias que se encuentran dentro de diferentes umbrales de ingresos. El problema está en las personas y familias que sufrieron una caída de ingresos desde el inicio de la pandemia. “Si se hubiera gastado la misma cantidad de dinero en un grupo más específico, la ayuda podría haber ido más lejos”, dijo Van Nieuwerburgh.

Pagos después de la pandemia

Una forma de entregar los nuevos cheques de estímulo sería comparar los ingresos actuales de una familia o de una persona con los ingresos que recibió el año pasado, sólo los que habrían sufrido un descenso en sus ingresos podrían recibir el cheque, según la opinión de Kevin Mumford, profesor asociado de economía en la Universidad de Purdue.

Relacionado: Mi pareja murió de coronavirus. ¿Puedo pagar sus gastos funerarios y médicos con los $2,400 dólares del cheque de estímulo económico?

Préstamos a corto plazo

Otra de las formas sugeridas es orientar los cheques de estímulo es proporcionar los pagos como un préstamo a corto plazo. De esta manera las personas y familias beneficiadas recibirían su pago ahora y más tarde tendrían que devolver ese dinero en la próxima temporada de impuestos en caso de no calificar para el apoyo del gobierno. Esto sugiere que los cheques podrían ser enviados y después el gobierno podría averiguar quiénes califican para el apoyo y quienes tendrían que devolver ese dinero.

Apoyo por pérdida de trabajo

Una forma de entregar el dinero a las personas que realmente lo necesitan, sería entregar los cheques a las personas que han perdido su trabajo.

Esta estrategia podría tener un efecto a quienes se han visto afectados por la recesión económica y no los desalentarlos a encontrar un trabajo nuevo. La desventaja se encuentra en que los pagos del gobierno podrían sufrir retrasos a todos los que califiquen.

Relacionado: Los $600 dólares en beneficios extra de ayuda económica por desempleo semanal se terminan a finales de julio: esto es lo que debes saber.

Garantizar la cobertura de atención médica

Un tema que se ha discutido poco entre los legisladores, se encuentra el cómo hacer que el seguro médico sea accesible y asequible para las personas que han perdido su trabajo y para sus familias.

En plena pandemia, algunas personas están evitando ir al médico debido a la preocupación en los costos que eso pueda representar para las familias, por lo que la gente que es despedida debería, por lo menos de manera temporal, mantener el acceso a su atención médica. Una solución podría ser extender el Medicare a las personas que fueron despedidas por razones relacionadas con la COVID-19.

–También te podrá interesar: