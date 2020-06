Galilea Montijo se desmaya luego de sufrir dolorosa caída

La conductora del programa 'Hoy' explicó qué provocó la aparatosa caída y desmayo que sufrió la mañana de este lunes

La mañana de este lunes, Galilea Montijo sufrió una dolorosa caída poco antes de entrar al foro de Televisa San Ángel en donde se graba el matutino ‘Hoy’ y poco después, junto a sus compañeros, explicó qué le pasó y cuál fue el motivo de su desmayo.

Durante la presentación del programa, la conductora narró entre risas qué le sucedió, mientras en pantalla se mostraban las imágenes grabadas en los pasillos de Televisa poco después del percance.

“Pues creí que estaba en Guerreros pero no, me resbalé, es que vean mis tenis. Hay que cuidarse. Me maree un poquito“, se escucha decir en el video que compartió la producción comandada por Magda Rodríguez.

En el foro, la estrella explicó que debido a las fuertes lluvias que azotaron la Ciudad de México durante la madrugada y la mañana de este lunes, su tenis derrapó, provocando que cayera al piso de rodillas, todo con el fin de evitar una peligrosa caída de espaldas.

“Corrieron los de aquí, no saben cómo corrió porque vio como volé, está lloviendo, el piso, ya sabes, entonces por no caer con el coxis no sé cómo caí todo se fue a la rodilla, pero aparte si se ve toda fea“, explicó mientras enseña la pierna derecha con una curación.

En el video se le puede ver recibiendo atención médica, pero cuando todos pensaban que estaba mejor y que solo había quedado en un susto, se desvaneció provocando la preocupación de todos los presentes.

Por fortuna el accidente quedó en un raspón que más tarde mostró ante las cámaras. Sin embargo, quien tampoco la pasó bien el fin de semana fue su compañera Andrea Legarreta, pues para sorpresa de todos compartió el accidente que sufrió en su casa mientras cargaba a su sobrina.

“Saben qué, Andrea Legarreta y yo siempre nos ponemos de acuerdo“, dijo Galilea mientras Raúl Araiza muestra la rodilla de la conductora, la cual requirió de unas pequeñas puntadas para cerrar la herida.

“Ah pues es que ayer, voy subiendo la escalera, traía cargando a mi sobrinita y entonces me tropieso y con tal de rescatarla a ella hice todas las maniobras para que ella no se pegara y cayó mi rodilla en el filo del escalón y se me abrió, pero ya mira“, explicó mientras, con su característico sentido del humor, la tapatía remató diciendo que lo importante no es como te caigas, sino cómo te levantas.