Los Dodgers ganan un título en 2020: Reciben premio al Equipo Humanitario del Año

Mientras el pelotero dominicano de los Twins de Minnesota Nelson Cruz se hizo merecedor al reconocimiento Muhammad Ali, los Dodgers de Los Ángeles tuvieron la satisfacción de alzarse con un galardón en una época de incertidumbre respecto a la realización de la temporada en las Ligas Mayores, con la distinción al Equipo Humanitario del Año en la entrega de los premios ESPYS, los cuales reconocen la labor de deportiva en lo individual y en lo colectivo.

En la ceremonia celebrada el domingo, se destacó el trabajo hecho por la organización ligamayorista a través de la Fundación Dodgers de Los Ángeles, la cual enfocado sus esfuerzos a solucionar los problemas que enfrenta la comunidad, incluyendo la pandemia del COVID-19.

En los últimos meses, la fundación ha donado 279 mil 280 alimentos y $659,227 dólares para ayudar a las poblaciones vulnerables sin techo, seguridad alimenticia, necesidades básicas o que sufren de gran ansiedad debido a la pandemia.

The Los Angeles Dodgers Win 2020 ESPN Sports Humanitarian Team of the Year in Recognition of the Los Angeles Dodgers Foundation!

$100,000 award celebrates its significant impact in the Los Angeles community! #BiggerThanBaseball pic.twitter.com/kZCQPz98AM

