Neptuno retrógrado: Qué hacer para aprovechar su efecto positivo y evitar su impacto negativo

El octavo planeta del sistema solar entró en su periodo retrógrado, movimiento que durará hasta el 28 de noviembre

El 2020 se caracteriza por tener un gran desfile de planetas retrógrados, ya lo hemos visto con Mercurio, Venus, Júpiter, Plutón y Saturno, ahora toca el turno de Neptuno, el octavo planeta del sistema solar, que entró en esa trayectoria este martes 23 de junio en el signo de Piscis y permanecerá así hasta el 28 de noviembre.

Se dice que un planeta está retrógrado cuando se ve como si marchara en sentido contrario o estuviera retrocediendo, pero en realidad se trata de una ilusión óptica que ocurre debido a la posición de la Tierra y las órbitas de los planetas alrededor del Sol. Según la astrología, este fenómeno influye de forma directa en las energías.

A diferencia de otros planetas cuando inician este movimiento, Neptuno no solo tiene un impacto negativo en nosotros, también tiene un efecto positivo que debemos aprovechar principalmente para obtener fuerza en nuestro interior.

Cabe destacar que este misterioso planeta tarda mucho en transitar por un signo por su lejanía del Sol, le toma 165 años terrestres cumplir con su trayectoria alrededor del astro rey.

¿Qué significa Neptuno retrógrado en Piscis?

Como regente en Piscis, Neptuno representa sensibilidad, compasión, empatía, apreciación estética, fantasía, imaginación e idealismo, según explica el Profesor Zellagro en un artículo de Univision. En cuanto a los aspectos negativos en una persona, lo hace manipulable, indeciso, aislado, antisocial y con temperamento impreciso.

Al entrar en su tránsito retrógrado tiende a remarcar esa parte negativa de los individuos, por lo que la mejor forma de contrarrestar este efecto será tener la mente bien clara en los objetivos y no fantasear de más.

Efectos positivos y negativos

Durante este periodo las personas podrían vivir en un mundo de fantasía y se acentúa la tendencia a evadir la realidad para no enfrentarse a sus propios miedos, sin embargo, este planeta nos da el don de observar todo lo que nos rodea desde distintos puntos de vista.

Así que no es tan malo como podría parecer ya que su energía hace que entremos en un periodo de mayor creatividad en la que podríamos tener más avances que retrocesos, solo que experimentaremos confusión. Esto se debe a que, de acuerdo con las características astrológicas del planeta, no siempre nos resulta fácil tomar las decisiones correctas, según explica We Mystic.

Mientras está retrógrado, hará que seamos mucho más vulnerables y dependientes porque las energías están en su punto más bajo, pero tiene la propiedad de sacar los recuerdos creíamos olvidados y los canalizaremos de tal forma que dejarán de ser dolorosos.

Por último, es una etapa donde afloran los sentimientos de solidaridad y amor al prójimo, así que es momento de ser altruistas para que esa energía tenga un efecto positivo en nosotros.

Te puede interesar: Por qué el 2020 es el comienzo de una nueva era astrológica