Se trata de uno de los mayores enigmas que existen

Estar enfermo de gravedad o sufrir un peligroso accidente son algunas de las circunstancias que pueden llevarnos al borde de la muerte… o incluso colocarnos en ese estado durante uno o varios minutos antes de que las intervenciones médicas logren regresarnos a la vida.

Un tema tan enigmático ha sido abordado por un foro de Reddit y ha generado interesantes respuestas. Estas son algunas experiencias de lo que pasa después de la muerte, según personas que resucitaron.

Conocí a mi bisabuelo

Un usuario de la popular red narró que sufrió meningitis bacteriana y murió unos minutos durante el traslado en helicóptero de un hospital a otro. Durante el lapso recuerda haber soñado que tenía unos cinco años y viajaba en el auto de su abuelo rumbo a su oficina. Al llegar, reconoció una figura encorvada y frágil, con el aspecto de un hombre mayor, pero cuando pudo ver su rostro se percató de que el hombre no tenía ninguna arruga y de que no era su abuelo, sino un hombre desconocido. Le sonrió y le dijo: “Es hora de salir”.

“Confusamente me volví hacia mi puerta y la abrí para salir del auto. Cuando abrí la puerta, me encontré con una luz cegadora, luego la luz se desvaneció. Era como el flash de una cámara con esteroides. Una vez que se desvaneció, estaba acostado en mi cama de hospital”. El usuario de Reddit comenta que cuando el médico se dio cuenta de que volvió en sí, fue a buscar a las enfermeras.

Posteriormente, a través de fotos, el usuario conoció a su bisabuelo y se dio cuenta de que era él quien conducía el auto de su sueño. “Estoy convencido de que era él. Creo que él fue el que me ayudó a atravesar el círculo en el que estaba atrapado“.

Una sensación de paz

Otro usuario de Reddit narró que fue llevado al hospital cuando tenía 16 años a causa de una taquicardia. Los médicos intentaron desacelerar su corazón, pero no pudieron, así que le administraron un medicamento que detuvo su corazón por unos 10 minutos. “Me sentí como si alguien fuera, poco a poco, exprimiéndome todo el aire y la vida. Finalmente, la habitación se volvió negra y una sensación de paz me invadió, como si me fuera a dormir. No vi nada bueno o malo, sólo el vacío”.

Los médicos lo resucitaron. Ahora el joven tiene 27 años.

Mi hermano volvió

Otro usuario de Reddit compartió su experiencia durante un accidente de motocicleta que lo hizo estrellarse contra un poste. Narra que el dolor era indescriptible mientras yacía en el pavimento, hasta que “las cosas lentamente se volvieron negras y silenciosas, lo que honestamente fue un alivio porque hizo que el dolor se sintiera más distante”. El hombre fue declarado muerto en la ambulancia, pero resucitó. En esos momentos en que estuvo muerto, señala que escuchó a alguien decirle: “¡Vamos hombre, levántate! ¡Levántate!”, mientras le golpeaba el casco.

“Cuando abrí los ojos, vi a mi hermano en cuclillas junto a mí. Fue extraño porque mi hermano murió por sobredosis hace varios años. Realmente no pude hablar, así que solo lo miré. Lo único que recuerdo es que vio su reloj y dijo algo como: ‘Pronto estarán aquí’ y luego se alejó”, escribió el usuario. Cuando despertó en el hospital, dijo que quería una Big Mac.