¡Cuántas cosas han pasado! El Liverpool regresó al lugar que le corresponde tres décadas después

Treinta años. Una eternidad es lo que han tenido que esperar los aficionados del Liverpool para volver a ver a su equipo ganar una liga en Inglaterra. Algunos no lo habrán podido presenciarlo por haberse ido antes, para otros esta será la primera vez y muchos habrán disfrutado de todos estos años de espera que hoy terminaron.

Tell the world…

We are Liverpool, champions of England. pic.twitter.com/altgWn1Wda

— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 25, 2020