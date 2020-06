Para los amantes de Ferrari esta es la próxima película de la marca que no te puedes perder

La nueva película de Ferrari está por llegar y el actor Hugh Jackman podría ser quien protagonice la historia interpretando a Enzo Ferrari, fundador de la firma italiana

El mundo del automovilismo no sería el mismo sin la presencia de Ferrari, una de las marcas más reconocidas a nivel mundial. Y esto es precisamente lo que se quiere dar a conocer en la próxima película que narra la historia de Enzo Ferrari, un hombre que amaba los autos y la velocidad por sobre todas las cosas.

El director de cine Michael Mann, será el encargado de tener bajo la lupa cada detalle de la historia de Ferrari y su creador, el hombre que también era un esposo y padre que por vivir de forma revolucionada empezó a dejar atrás aquello que era tan esencial como el combustible para sus autos: su familia.

El proyecto se dio a conocer en el mercado virtual del Festival de Cannes, el cual se vio obligado a realizarse de forma digital debido a la pandemia por coronavirus. De inmediato, este proyecto captó la atención de los distribuidores, pues resultó muy apasionante conocer la película biográfica de Enzo Ferrari, fundador de la icónica escudería italiana.

No es la primera vez que Michael Mann, director de películas como ‘The Insider‘ (1999), ‘The Aviator‘ (2004) y ‘Collateral‘ (2004), demuestra la fascinación que siente por Enzo Ferrari, pues él también fue quien se encargó de producir la exitosa película ‘Ford vs Ferrari‘ (2019), en la que se retrata la dura competencia entre ambas escuderías por conquistar las 24 Horas de Le Mans.

De acuerdo con el portal Life and Style, la película de la vida de Enzo Ferrari podría ser protagonizada por el actor australiano Hugh Jakman, aunque aún está por confirmarse. La historia se centrará en el verano de 1957, previo a la famosa carrera italiana Mile Miglia, periodo en el que Enzo y su esposa Laura tratan de salvar la automotriz que está al borde de la quiebra, mientras lidian con la consecuencia de haber perdido a su hijo y una aventura extramarital de Enzo.

**********

