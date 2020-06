El alcalde Garcetti lanza la segunda fase del programa de Los Ángeles Al Fresco

El alcalde Eric Garcetti anunció hoy la segunda fase de Los Ángeles Al Fresco, la iniciativa de la ciudad para ayudar a los restaurantes locales a reabrir de manera segura para la salud y ofrecer alimentos al aire libre.

Este último paso dará prioridad a las inversiones y recursos directos a las empresas y comunidades más afectadas por COVID-19 y la crisis económica.

“Nuestras pequeñas empresas son la columna vertebral de nuestra fortaleza económica, y la segunda fase de Los Ángeles Al Fresco significará que más restaurantes locales podrán servir a más clientes de manera que todos estén sanos y seguros”, dijo el alcalde Garcetti en un comunicado.

We're launching Phase 2 of L.A. Al Fresco, our program to support local businesses and help Angelenos enjoy dining outdoors at their favorite local spots while keeping physical distance.

