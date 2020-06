Los latinos tienen menos acceso a los servicios de salud mental en California

Un estudio presentado el jueves por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), determinó que los adultos latinos reportan la mayor falta de tratamiento para sus necesidades mentales por angustia psicológica moderada (MPD), con más de medio millón de personas sin recibir ayuda en el estado.

Según el análisis del Centro para Investigación de Políticas de Salud de UCLA, 81,2% de los latinos -equivalente a 600.000 individuos- reportaron que a pesar de sufrir los efectos de MPD no obtuvieron las ayudas de salud mental que necesitaban.

La misma falta de servicios de salud mental por MPD la reportaron 77% de los asiáticos, 68% de los afroamericanos y 65% de los blancos no hispanos, destacó Imelda Padilla-Frausto, autora principal del reporte.

Nearly 2 million California adults don’t get needed mental health care, according to a policy brief released today by the UCLA Center for Health Policy Research. @UCLAchpr

https://t.co/NTZ2aoagl9 pic.twitter.com/r3ZbQgNlDw

— UCLA Newsroom (@UCLAnewsroom) June 25, 2020