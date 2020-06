VIDEO: Renato Ibarra ofrece disculpas por incidente doméstico y pide una segunda oportunidad

El mediocampista rompió el silencio

El mediocampista del América, Renato Ibarra, quien fue acusado de violencia doméstica, e incluso pasó unos días en el reclusorio, rompió el silencio y se manifestó en redes sociales para ofrecer una disculpa por lo sucedido y pedir una “segunda oportunidad”.

RENATO IBARRA ofreció disculpas a la afición, las mujeres y el público en general en su canal de Instagram TV: pic.twitter.com/uemYjQ62D1 — Ódiame Más 🦅 (@OdiameMas1916) June 26, 2020

Recordemos que hace más de tres meses, el jugador ecuatoriano estuvo envuelto en un gran escándalo porque fue demandado por su pareja por violencia doméstica, aunque días después Lucely Chalá retiró la denuncia; sin embargo, hubo consecuencias y el jugador fue separado indefinidamente de su equipo y estigmatizado en redes sociales por un video que se filtró sobre el incidente.

#AMÉRICA Los jugadores y cuerpo técnico ya fueron notificados de que Renato Ibarra no forma parte del equipo. Hoy en colaboración con @record_mexico 🤩 les cuento al respecto: pic.twitter.com/CQbWzag2Lq — Zaritzi Sosa (@zaritzisosa) March 10, 2020

Ahora que se acerca la fecha del próximo torneo mexicano, el Apertura 2020, que hay cierta polémica porque el jugador se presentó a las pruebas de COVID-19 en las instalaciones del club y que ha sido captado en algunos entrenamientos, por fin dio la cara y fue para buscar la redención.

“Quiero expresar mis más sinceras disculpas por lo que pasó aquella noche, fue una discusión verbal, nunca una agresión. Estoy totalmente arrepentido de lo que pasó ese día y quiero pedirles de todo corazón una segunda oportunidad. Como ustedes saben bien, por como me he manejado en la cancha, no soy un tipo violento”, expresó en un video que subió a su cuenta de Instagram, que ahora aparece como “privada”, pero que fue difundido por distintos fans en otras redes sociales.

“Voy a trabajar para buscar ayuda y mejorar como persona. Voy a trabajar en pro de las mujeres para que sus derechos sean respetados”, continuó y cerró agradeciendo a los medios de comunicación que le ayudan difundiendo la información y al público que lo ha apoyado en estos momentos difíciles para él.

¡DISCULPA PÚBLICA! 👇⚽🦅🇪🇨.

.

Renato Ibarra pidió un segunda oportunidad en un video que publicó en redes sociales. Se dijo arrepentido, destacando que lo que ocurrió fue una 'discusión verbal y no una agresión física' 😮🇲🇽.

.#RenatoIbarra #Ibarra #America #Futbol #LigaMX #CDMX pic.twitter.com/fF106cmqkR — Fanbolero (@fanbolero) June 26, 2020

Por órdenes de las autoridades, Renato deberá permanecer al menos seis meses en México, por lo que necesita trabajar, pero para ello necesita contar de nuevo con el apoyo de la gente y la aprobación de su club, por lo que este video probablemente sea el primer paso de una estrategia para intentar limpiar su imagen.