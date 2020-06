Facebook pierde $7,000 millones de dólares y anuncia que pondrá etiquetas a las publicaciones que fomenten el odio y la desinformación

Zuckerberg: "No habrá excepciones para los políticos en ninguna de las medidas que estoy anunciando"

Facebook confirmó que empezará a etiquetar las publicaciones de figuras públicas, incluyendo el presidente Donald Trump, con advertencias cuando hayan violado una de sus políticas de servicio.

Mark Zuckerberg, CEO de la compañía, describió algunos de los pasos que la red social está tomando antes de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en el mes de noviembre. En cuanto al uso de etiquetas, Zuckerberg, informó que el objetivo es mantener el contenido que es de interés periodístico disponible para los usuarios, mientras que Facebook podría proporcionar un aviso para decirle a la gente que dicho contenido podría ir en contra de las reglas de la compañía.

“A menudo, ver los discursos de los políticos es de interés público, de la misma manera que los medios de comunicación informarán lo que un político dice, creemos que la gente debería ser capaz de verlo por sí misma en nuestras plataformas”, escribió Zuckerberg en su publicación.

“Permitiremos que la gente comparta este contenido para juzgarlo, al igual que hacemos con otros contenidos problemáticos, porque es una parte importante de cómo discutimos lo que es aceptable en nuestra sociedad”. En teoría, esta nueva medida ayudaría a tomar medidas enérgicas contra los cargos de los políticos, usuarios y figuras públicas que están difundiendo noticias falsas. Zuckerberg dijo que aquellas publicaciones que inciten a la violencia o intenten evitar que la gente vote serán eliminadas de la plataforma de manera definitiva.

“No hay excepciones para los políticos en ninguna de las medidas que estoy anunciando aquí”, afirmó el fundador de la plataforma.

Relacionado: Joanna Hoffman, quien fuera asistente de Steve Jobs, criticó a Facebook “por fomentar la ira como una droga”

Esta nueva iniciativa de etiquetar las publicaciones, es un gran revés para la compañía, ya que su director general había argumentado en mayo que la compañía debería abstenerse de regular el discurso, a pesar de ser una de las peticiones de los usuarios.

Desde ese momento la red social Twitter comenzó a agregar etiquetas verificando los dichos de miles de tweets que se consideraban engañosos o que promovía información falsa. Muchos de ellos contenían información errónea sobre la propagación del coronavirus, mientras que otros fueron los referentes al presidente Trump sobre el proceso de votación por correo en el país.

Relacionado: Por qué Twitter está pidiendo a sus usuarios leer los artículos antes de compartirlos.

En mayo Zuckerberg dijo, en una entrevista en Fox News, que la compañía tenía una política diferente a la implementada por Twitter. “Sólo creo firmemente que Facebook no debería ser el árbitro de la verdad de todo lo que la gente dice en línea”, agregó. “Las compañías privadas probablemente no deberían serlo, especialmente estas compañías de plataforma, no deberían estar en la posición de hacer eso.”

Ventas a la baja

Hasta el momento no está claro qué fue lo que llevó a Facebook a cambiar su posición sobre el tema. En su post, Zuckerberg menciona que la compañía está tomando más medidas contra los discursos de odio y describe que la política publicitaria se “ha ampliado para prohibir las afirmaciones de que las personas de una raza, etnia, origen, afiliación religiosa, casta, orientación sexual, identidad de género o estado de inmigración son una amenaza para la seguridad física o la supervivencia de los demás”.

El mensaje señala que las políticas de la compañía se han modificado para proteger a los inmigrantes, emigrantes, refugiados y solicitantes de asilo de los anuncios que sugieren que estos grupos son inferiores o que expresan desprecio hacia ellos.

Relacionado: Verizon se suma al boicot publicitario contra Facebook e Instagram por habilitar la propagación de discursos de odio.

Las ventas de Facebook disminuyeron en $7,200 millones de dólares, de acuerdo con Bloomberg, mientras que el precio de las acciones de la compañía cayeron más de un 8% el viernes ante el boicot de grandes compañías que anunciaron el retiro de publicidad de la plataforma.

Compañías como Verizon, Hershey’s, Coca-Cola y Unilever suspendieron los anuncios de publicidad debido a que las plataformas Facebook e Instagram no han logrado controlar los discursos de odio y desinformación.

–También te interesará: