Verizon se suma al boicot publicitario contra Facebook e Instagram por habilitar la propagación de discursos de odio

Verizon se unió al boicot publicitario en contra de Facebook e Instagram, anunció la compañía de telecomunicaciones el jueves.

El boicot, que es organizado por la Liga Antidifamación(ADL), se lleva a cabo en respuesta al manejo por parte de Facebook ante los mensajes difundidos por el presidente Donald Trump, así como problemas de desinformación que se han intensificado durante las últimas semanas debido a las protestas contra la brutalidad policial y el racismo que pusieron de manifiesto las fallas de moderación de Facebook, según lo reportó el diario The Wall Street Journal.

“Tenemos políticas estrictas de contenido y tenemos tolerancia cero cuando se incumplen, tomamos medidas”, dijo el jefe de medios de comunicación de Verizon, John Nitti, a CNBC.

Relacionado: Cómo negociar tus facturas y ahorrar cientos de dólares haciendo 5 llamadas telefónicas.

“Estamos deteniendo nuestra publicidad hasta que Facebook pueda crear una solución aceptable que nos haga sentir cómodos y sea consistente con lo que hemos hecho con YouTube y otros socios”. Según la compañía de análisis de marketing Pathmatics, Verizon ocupó el puesto 78 en la lista de los principales anunciantes de Facebook para el período entre el 22 de mayo y el 20 de junio de 2020, informó Meg Graham de CNBC, con un gasto de casi $1.5 millones de dólares en publicidad en Facebook y casi $500,000 dólares en Instagram.

According to Pathmatics, Verizon spent an estimated $406,600 in IG ads between 5/22-6/20. The firm said Verizon spent $1,460,300 on FB in that same period (Making it the 78th largest advertiser on FB in that period, with P&G, HBO, Biden & Trump spending most in that period on FB) https://t.co/CBldUKBCqy

— Meg Graham (@megancgraham) June 25, 2020