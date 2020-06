Joanna Hoffman, quien fuera asistente de Steve Jobs, criticó a Facebook “por fomentar la ira como una droga”

Joanna Hoffman, quien durante varios años fue la mano derecha de Steve Jobs, criticó a Facebook al asegurar que la plataforma está destruyendo el tejido de las relaciones humanas.

Durante su participación en la conferencia CogX 2020, dijo que Facebook está destruyendo la democracia “al vender una droga adictiva llamada ira”. Hoffman expuso su punto de vista en donde se encontraban extrabajadores de Apple y General Magic, dos empresas en las que laboró hace dos décadas.

Las críticas de Hoffman surgen después que Facebook se negara a eliminar los comentarios del presidente Donald Trump después que Twitter los eliminó y colocó una señal de advertencia por incitar a la violencia.

Zuckerberg y su esposa se disculparon porque su empresa no censuró al presidente con el pretexto de garantizar la liberta de expresión. Los comentarios incomodaron hasta a los integrantes de la comunidad científica. El CEO de Facebook expresó estar molesto por la retórica incendiaria del presidente, pero aseguró que las políticas de su empresa no afectarán el trabajo de su fundación en trabajos de beneficencia.

