Fue un alivio saber que estaba vivo: La familia de Andrew Toles llegó a pensar que había fallecido en la indigencia

Luego de darse a conocer la semana pasada que el expelotero de los Dodgers de Los Ángeles Andrew Toles había sido arrestado en las inmediaciones del Aeropuerto de Key West, en Florida, la familia del jugador de 28 años de edad sintió alivio al saber de su paradero, luego de que llevaba semanas sin que supieran de él, pensando incluso en que habría fallecido en la indigencia.

Sin embargo, los familiares de Toles vuelven a estar en el mismo lugar desde el inicio del calvario de Andrew, ya que al difundirse la noticia de su arresto, una persona de buena fe pagó la multa de $500 dólares que se le había fijado para su liberación antes de que algún familiar pudiera acudir, por lo que nuevamente se desconoce su paradero.

'He really needs help': Family seeks help for #Dodgers outfielder Andrew Toles, who is homeless, in and out of at least 20 mental health facilities the past 18 months. https://t.co/g8VMtui2Qk via ⁦@USATODAY⁩

— Bob Nightengale (@BNightengale) June 30, 2020