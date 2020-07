Hermana de Vanessa Guillén publica video con imágenes inéditas de la soldado hispana desaparecida

Una de las hermanas mayores de Vanessa Guillén, la soldado latina desaparecida en la base militar de Fort Hood, Texas, publicó el pasado sábado un video en el que muestra momentos compartido con la joven.

“Nadie puede imaginar el dolor que siento en mi corazón”, fueron las palabras que eligió Mayra Guillén para publicar una serie de fotos y videos con su hermana para prometerle que saldrán de esta situación.

La hermana de la soldado se sincera y reconoce con el texto al principio del video que “siento que una parte de mí se ha ido“. Guillén resalta que la soldado le maquillaba cuando se lo pedía antes compartir un pequeño clip fechado el pasado 29 de septiembre en el que ambas saludan a la cámara.

Las Guillén salían juntas de fiesta, tal y como señala Mayra en el propio video con imágenes dentro de un local. La pieza termina con Vanessa tumbada tapándose la cara y el texto de Mayra en español: “Nunca voy a entender por qué. Te amo, hermanita“.

Ily w all my heart. No one can imagine the pain I actually feel in my heart. #FindVanessaGuillen #IAMVANESSAGUILLEN pic.twitter.com/9OODuZrNOJ

— Mayra Guillen (@mguilen_) June 28, 2020