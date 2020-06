Más de 6 mil nuevos casos de coronavirus en Florida y se supera la barrera de los 3,500 muertos

Florida ha agregado más de 6,000 nuevos casos de coronavirus este martes al tiempo que el número de muertes relacionadas con el virus ha sobrepasado las 3,500.

Los 6,093 nuevos casos de COVID-19 elevaron el total del estado a 152,434, según las cifras publicadas por el Departamento de Salud de Florida.

More than 30 US states, including Florida and Texas, are STILL falling short on coronavirus testing https://t.co/n8ZlPzpwLp

El informe del martes registró unos 800 casos más que el lunes y unos 3,500 casos menos que el récord diario, que está en 9,585.

El estado ha visto un gran aumento de casos en la última semana, con más de 48,900 confirmados en este lapso de tiempo.

More than 6,000 new coronavirus cases in Florida as the death toll hits 3,500 https://t.co/Tfl1txpjOl

El porcentaje de positivos para los casos reportados el martes fue de 14,57%, mientras que la tasa del lunes era de 13,67%. Era el quinto día consecutivo que la tasa superaba el 12%.

En todo el estado, casi 2 millones de personas se han sometido a las pruebas del COVID-19 con un ratio de positivos que se sitúa entorno al 7.8%. Hasta la fecha, se han reportado más de 14,500 hospitalizaciones por COVID-19 en Florida. El informe de este martes refleja que las 226 hospitalizaciones de las últimas 24 horas suponen el mayor aumento en seis días.

